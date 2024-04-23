В Люберцах прошел футбольный турнир памяти тренера Валерия Товкача

Турнир памяти директора футбольной спортивной школы «Звезда», тренера Валерия Товкача прошел на стадионе «Искра» Люберец. Об этом рассказал глава округа Владимир Волков.

«С именем Валерия Николаевича связано развитие детского футбола в Люберцах. Он занимал должность директора футбольной спортивной школы «Звезда», один из ее выпускников играет за команды Российской Премьер-Лиги. В прошлом году Валерия Товкача не стало, турнир впервые прошел в память о выдающемся люберецком тренере», — рассказал Владимир Волков.

В соревнованиях приняли участие 15 команд — это более ста человек.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

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