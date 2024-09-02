В Люберцах прошел финал континентальной лиги дзюдо

сегодня в 12:33

Во Дворце спорта «Триумф» Люберец прошел финал континентальной лиги дзюдо. В соревнованиях приняли участие команды из Москвы, Санкт-Петербурга, Ташкента, Волгограда и Казани. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

За право выйти в решающую стадию боролись команды: «Самбо-70» (Москва), МГФСО (Москва), «Турбостроитель» (Санкт-Петербург), «Явара-Нева» (Санкт-Петербург), «Придонье Топ-Тим» (Волгоград), «Батыр» (Казань), UZB (Ташкент) и клуб федерации дзюдо Московской области.

На татами вышли звезды отечественного дзюдо, в числе которых — победитель Олимпиады Хасан Халмурзаев, чемпионы мира Инал Тасоев, Арман Адамян и Яго Абуладзе, медалисты турниров Мировой серии Давид Карапетян, Иван Черных, Аюб Блиев, Антон Кривобоков, Мурад Чопанов.

По итогам турнира, первое место заняла команда «Турбостроитель» (Санкт-Петербург), второе — «Самбо-70» (Москва), третье — «Явара-Нева» (Санкт-Петербург).

Кроме того, в рамках соревнований было подписано соглашение о сотрудничестве и взаимодействии между федерацией дзюдо России, областной федерацией и администрацией муниципалитета.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.