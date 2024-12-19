В Люберцах подвели итоги работы центра тестирования ВФСК ГТО за год

В городском округе Люберцы подвели итоги работы центра тестирования ВФСК ГТО в текущем году. Об этом рассказал руководитель центра тестирования Евгений Петров, передает его слова пресс-служба администрации муниципалитета.

«В текущем году в Люберцах было проведено 97 приемов норм ГТО. Участие в сдаче приняли почти 1820 жителей. По итогам им присвоено 1 272 знака отличия, они будут вручены в 2025 году», — сказал Евгений Петров.

Он также добавил, что бронзовые, серебряные или золотые знаки отличия ВФСК ГТО дают дополнительные баллы выпускникам при поступлении в вуз.

Кроме того, Евгений Петров рассказал, что в рамках 10-летия возрождения комплекса «Готов к труду и обороне» и года семьи в городском округе Люберцы реализованы три программы — «В школу с ГТО», «В вуз с ГТО», «Всей семьей на ГТО», — реализация которых продолжится в 2025 году.

Напомним, всю необходимую информацию о выполнении норм комплекса желающие могут получить по электронной почте: gtolubertsy@yandex.ru или в Центре тестирования ВФСК ГТО городского округа Люберцы.

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