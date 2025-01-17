В Люберцах открылся очередной ФОК в рамках государственно-частного партнерства

В городском округе Люберцы на территории стадиона «Балятино» в поселке Октябрьский состоялась торжественная церемония открытия нового физкультурно-оздоровительного комплекса, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

На возведение здания ушло менее восьми месяцев: строительство началось в июне 2024 года, а завершено в январе 2025 года. На территории данного физкультурно-оздоровительного комплекса запланирована работа спортивных секций по футболу, баскетболу, волейболу, художественной гимнастике, танцам и другим направлениям. Также жители смогут посещать секции в рамках проектов «Активное долголетие» и «Добрый час». Всего в ФОКе будут заниматься более десяти клубов. Его пропускная способность составляет 5000 человек в месяц.

В рамках реализации программы по строительству быстровозводимых ФОКов всего на территории городского округа Люберцы построено шесть комплексов на принципах государственно-частного партнерства: ФОК на территории гимназии № 5 (порядка 5 000 посещений в месяц), ФОК на территории лицея № 4 (порядка 5 000 посещений в месяц), ФОК на территории школы № 21 (порядка 9 000 посещений в месяц), ФОК на территории школы № 42 (порядка 5 000 посещений в месяц), ФОК в п. Калинина (1 300 посещений в месяц) и ФОК на территории стадиона «Балятино» (порядка 5 000 посещений в месяц).

​Кроме того, на этапе строительства находятся еще два ФОКа на территориях общеобразовательной школы № 6 и лицея № 12.

​Данная работа по строительству быстровозводимых ФОКов на территории городского округа Люберцы проводится для достижения 70% уровня систематически занимающихся спортом людей к 2030 году, согласно «Стратегии развития физической культуры и спорта в Российской Федерации до 2030 года». На данный момент, благодаря проделанной работе, в г. о. Люберцы 207 тысяч жителей (60,3%) систематически занимаются спортом.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что регион старается удовлетворить спортивные запросы населения. В Подмосковье не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.