В Люберцах открылся физкультурно-оздоровительный комплекс «Кристалл»

Новый физкультурно-оздоровительный комплекс «Кристалл» открылся на территории лицея № 12 в Люберцах. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«Это шестой ФОК, который мы построили в округе в рамках муниципально-частного партнерства при поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева, два из них — в этом году. До конца текущего года планируем открыть комплексы на ул. 8 Марта и на территории лицея № 4 в Люберцах», — отметил глава округа Владимир Волков.

Глава также добавил, что приоритетным направлением в ФОКе «Кристалл» будет спортивная гимнастика.

Пропускная способность объекта — более 1200 человек в месяц. С 8.00 до 15.00 на манеже проводятся уроки физкультуры и муниципальные соревнования, с 15.00 до 21.00 работают секции.

В городском округе Люберцы работают физкультурно-оздоровительные комплексы по следующим адресам: на территории гимназии № 5, лицея № 4, СОШ № 27, ФОК в поселке Калинина и на стадионе «Балятино».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.