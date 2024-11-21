В Люберцах открыли четыре ФОКа на территории школ за 4 года

С 2021 года в городском округе Люберцы в рамках муниципально-частного партнерства построили четыре ФОКа на территории школ, сообщил глава муниципалитета Владимир Волков.

«Люберцы стали одними из первых в стране, где запустили большую программу по строительству современных быстровозводимых ФОКов на территории школ. Проект реализуется во исполнение поручения президента России в рамках муниципально-частного партнерства и уже позволил дополнительно создать условия для полноценных занятий спортом порядка восьми тысячам юных люберчан. С 2021 года ФОКи открыли на территории корпуса гимназии № 1, лицея № 4, гимназии № 5, школы № 27. В ближайшее время объекты появятся у лицея № 12 и на стадионе «Балятино», — отметил Волков.

Он уточнил, что с 8:00 до 15:00 в манеже проводятся уроки физкультуры и соревнования, с 15:00 до 23:00 работают секции.

«Широкий функционал ФОКов позволяет проводить занятия совершенно разной направленности: футбол, волейбол, танцы, баскетбол и прочие. Позитивную практику Люберец по созданию спортинфраструктуры Минспорта рекомендовало для реализации другим муниципалитетам Подмосковья», — добавил Волков.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что регион старается удовлетворить спортивные запросы населения. В Подмосковье не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.