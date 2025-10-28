сегодня в 13:41

В Люберцах откроются два обновленных стадиона

Уже на этой неделе в поселке Томилино для посетителей станет доступен обновленный стадион «Урожай», в Малаховке — стадион «Труд». Модернизация объектов проходит по народной программе «Единой России», сообщает пресс-служба отделения ЕР Подмосковья.

Как сообщил депутат местного совета от фракции «Единая Россия» Владимир Сурков, на территории стадиона «Урожай» завершается ремонт административно-бытового корпуса.

Уже полностью обновлены кабинеты, входная группа, фойе, хореографический зал и зал настольного тенниса, заменены инженерные коммуникации. Работы финансируются из муниципального бюджета и завершатся на этой неделе.

В свою очередь, в Малаховке реконструкция стадиона «Труд» завершена более чем на 90%.

«Установлены новые трибуны, смонтировано освещение, благоустраиваются прилегающие зоны. После завершения реконструкции стадион сможет ежедневно принимать более 500 жителей. Здесь оборудованы площадки для игровых видов спорта, новое футбольное поле и современное ограждение», — рассказал Владимир Сурков.

По народной программе «Единой России» в Люберцах продолжается реконструкция стадиона «Торпедо». Проект предусматривает возведение футбольного поля с подогревом и крытыми трибунами площадью более 3 тыс. кв. м, а также нового физкультурно-оздоровительного комплекса площадью около 2,5 тыс. кв. м.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что бассейны пользуются популярностью во всех городах, поэтому в регионе будут строить и новые спортивные объекты.

«Нам очень важно, чтобы спорт, здоровый образ жизни становились доступнее, популярнее и в мегаполисах, и в малых населенных пунктах», — сказал Андрей Воробьев.