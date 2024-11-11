В Люберцах откроют новую спортивную площадку на базе детского сада «Радуга»

Новая спортивная площадка появилась в городском округе Люберцы. Она будет функционировать на базе детского сада «Радуга», входящего в состав СОШ № 28. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«Ранее ко мне обратилось руководство сада с просьбой помочь обустроить зону для занятий спортом. Постелили футбольное поле с искусственным покрытием, так как многие ребята любят этот вид спорта и хотели бы заниматься им в будущем. Предназначена площадка и для других активностей: здесь можно проводить занятия физической культурой в любую погоду», — рассказал член правления Федерации футбола Люберец, руководитель комитета РФСО «Спартак» по футболу, руководитель футбольной школы «Спартак» в Люберцах, совладелец компании «Мой Мяч» Дмитрий Кудинов.

Он отметил, что для безопасности детей по периметру площадку огородили забором.

«Все готово к открытию! Желаю ребятам заниматься спортом с удовольствием! Только так становятся настоящими чемпионами!» — добавил Кудинов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность обеспечения безопасности жителей на детских площадках.

«Важно, чтобы те площадки, которые мы строим в Подмосковье (в этом году их 200), были безопасными и комфортными», – подчеркнул глава региона.