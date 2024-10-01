В Люберцах определили победителей турнира по волейболу «Гвардейская машина»

В ДС «Триумф» городского округа Люберцы состоялся турнир по волейболу «Молодой Гвардии Единой России» «Гвардейская машина», в нем приняли участие 9 команд. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Соревнования были организованы при поддержке партийного проекта «Детский спорт» и администрации муниципалитета.

«Данный турнир мы проводим традиционно каждое полугодие. В этот раз за первое место вызвались сразиться 9 люберецких команд. Они были разделены на три группы, впоследствии команды, ставшие лидерами в группах, соревновались между собой за призовые места. По итогам соревнований золото забрала команда „Зона удивления“, — сказала и. о. руководителя местного отделения МГЕР Анна Лисак.

Она подчеркнула, что данный турнир стал юбилейным для округа — он проводился в пятый раз. Узнать о предстоящих спортивных соревнованиях «Молодой Гвардии» жители Люберец могут в социальных сетях организации.

Одна из ключевых задач партийного проекта «Детский спорт» — максимальный охват молодежи регулярными занятиями спортом. Проект направлен на оздоровление детей и формирование культуры здорового образа жизни у подрастающего поколения.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в Московской области важно уделять внимание спортивным мероприятиям для подростков, детей и взрослых.

«Подмосковье — регион спортивный. Большое количество семей, молодежи и старшего поколения проводят время на воздухе», — добавил глава области.