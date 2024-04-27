В Люберцах наградили призеров зимнего первенства по футболу

Депутаты городского округа Люберцы фракции «Единая Россия» Вячеслав Калинин и Дмитрий Коровкин в рамках партпроекта «Детский спорт» вручили награды призерам зимнего первенства по футболу среди детско-юношеских команд комплексной школы олимпийского резерва, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Дмитрий Коровкин является муниципальным куратором партпроекта «Детский спорт».

«Поздравляю ребят и желаю всем полной реализации в спорте и в других сферах жизни. По итогам соревнований, команда «Искра» заняла первые места в трех возрастных категориях, команда «Звезды» — 2 место в категории 2013–2014 годов рождения и 3 место в категории 2009–2010 годов рождения», — сказал Калинин.

Он подчеркнул, что одна из ключевых задач партийного проекта «Детский спорт» — максимальный охват учащихся регулярными занятиями спортом. Проект направлен на оздоровление детей и формирование культуры здорового образа жизни у подрастающего поколения.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.