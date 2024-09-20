В Люберцах капитально отремонтируют спортивную школу олимпийского резерва

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Спортивная школа олимпийского резерва городского округа Люберцы будет капитально отремонтирована до 2025 года. В настоящее время завершен конкурс на определение подрядчика. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

«На первом этапе будет подготовлена проектная документация. В настоящее время производится отрисовка проекта, после чего будет известен полный перечень проводимых строительных работ на объекте», — отметил глава городского округа Люберцы Владимир Волков.

Глава также добавил, что подрядчиком определена региональная строительная производственная компания (ООО «РСПК»).

Полностью завершить работы планируется до сентября 2025 года.

В настоящее время в СШОР функционируют 9 отделений, а также открыты спортивно-оздоровительные группы. Общее количество обучающихся — порядка 1 235 человек.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.