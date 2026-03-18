В Люберцах и Клину 21 марта пройдут турниры по киле

Турниры по русской игре с мячом кила состоятся 21 марта в Люберцах и Клину. В программе — экспериментальный формат 5х5 по правилам 3х3, любительские соревнования и мастер-классы для зрителей, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

В Люберцах пройдет турнир в экспериментальном формате: ватаги сыграют составами 5х5 по правилам 3х3, где запрещен захват свободного игрока. Соревнования посвятят молодому атаману московской ватаги «Русские на трибуне» Игорю Комендатенко, который внезапно ушел из жизни.

«Кила — динамично развивающаяся игра, эксперименты сопровождают нас постоянно. Совместно с ватагами и судейским сообществом мы анализируем турниры и вносим небольшие, но значимые изменения в правила. Так, например, недавно внесли такое новшество как третья желтая карточка», — рассказал президент Федерации килы России Дмитрий Черняк.

В турнире в Малаховке на стадионе «Труд» примут участие ватаги «Русские на трибуне», «Любера 2», «Северный человек Чехов», «1380 килАтонн», а также «Твердыня» из Москвы и «Опричники» из Владимирской области. Начало — в 11:00. Организатором выступила ватага «Любера» при поддержке администрации городского округа Люберцы и регионального отделения федерации килы России.

В Клину 21 марта в 12:00 в парке «Демьяново» пройдет турнир «Кила 700». Впервые его провели в 2017 году к 700-летию города. Организатор — местная ватага «1317», названная в честь года первого упоминания Клина в летописях.

В соревнованиях участвуют как опытные спортсмены, так и любители. Запланированы мастер-классы, а для болельщиков подготовят музыкальную программу, полевую кухню и русские забавы. Турниры проходят в соответствии с целями государственной программы «Спорт России».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в регионе продолжается реализация проекта «Открытый стадион». Еще 36 школьных стадионов станут доступными для всех желающих.

«Открытый стадион» дает возможность любителям спорта приходить на школьные площадки во внеурочное время и пользоваться всей инфраструктурой — беговыми дорожками, тренажерами, футбольными полями, кортами, волейбольными и баскетбольными площадками, а зимой — лыжней или катком. Видим, что в выходные и по вечерам наши жители с удовольствием приходят тренироваться. За 3,5 года мы открыли уже около 490 школьных стадионов, в этом году сделаем доступными еще 36», — рассказал Воробьев.