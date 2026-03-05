В Люберцах 7 марта пройдет чемпионат Подмосковья по стрельбе

Чемпионат Московской области по стрельбе из пневматического оружия пройдет 7 марта 2026 года в городском округе Люберцы. Во дворце спорта «Триумф» выступят 120 спортсменов из восьми регионов России, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Турнир состоится во дворце спорта «Триумф» по адресу: Люберцы, Смирновская улица, 4. В соревнованиях примут участие представители Костромской, Курской, Московской, Рязанской, Тверской, Воронежской и Тульской областей, а также Москвы. Люберцы впервые принимают областной чемпионат по стрельбе.

Спортсмены разыграют награды в стрельбе из пневматического пистолета и пневматического карабина. Соревнования пройдут с 7:30 до 18:30, торжественное открытие запланировано на 13:30, церемония награждения — на 19:30.

В рамках мероприятия подпишут соглашение о сотрудничестве между администрацией городского округа Люберцы и Федерацией практической стрельбы России. Документ предусматривает открытие секций по практической стрельбе, проведение учебно-тренировочных сборов и соревнований, а также возможность организации сборов национальной команды на базе учебно-тренировочного центра «Зенит».

Организаторами чемпионата выступают отделение Федерации практической стрельбы России Московской области и стрелковая лига «Русские сезоны» при поддержке администрации округа.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.