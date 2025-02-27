В Люберцах 6 марта стартует проект для дошкольников «В школу с ГТО»

Проект для дошкольников «В школу с ГТО» стартует в Люберцах 6 марта. Заслуженные знаки отличия комплекса ГТО ребята получат на торжественной линейке 1 сентября. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

«Проект «В школу с ГТО» стартовал в нашем округе в прошлом году. Нормативы сдали порядка 680 люберецких дошкольников. К проекту присоединились 40 дошкольных учреждений. Планируется, что в этом году нормативы комплекса ГТО сдадут около 1 100 дошкольников», — пояснил руководитель центра тестирования ГТО городского округа Евгений Петров.

Он добавил, что дети в возрасте 6-7 лет сдают нормативы I ступени. Это бег на 10 метров, прыжок в длину с места, 6-минутный бег, поднимание туловища из положения лежа на спине за 30 секунд, наклон вперед из положения стоя на гимнастической скамье, челночный бег 3×10.

Как ранее сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, в Московской области школьные стадионы открыли для жителей, это позволило большему числу людей предоставлять услуги по занятиям спортом.

«Очень важный проект был нами реализован — это школьные стадионы. Специфика заключается в том, что школьный стадион часто работает в дневное время, вечером — реже, а уж летом часто можно увидеть, что он не работает», — отметил Воробьев.