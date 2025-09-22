В лесопарке Мытищ 28 сентября пройдет традиционный легкоатлетический кросс

сегодня в 14:54

28 сентября всех жителей Мытищ и гостей округа приглашают принять участие в традиционном Осеннем легкоатлетическом кроссе. Соревнования пройдут в Мытищинском лесопарке (г.о. Мытищи — Мытищинский лесопарк (вход рядом с Т-образным перекрестком: Олимпийский проспект — ул. Угольная, поворот на бывшее стрельбище «Динамо»). Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Общее проведение соревнований осуществляет Оргкомитет под руководством управления по физической культуре и спорту администрации городского округа Мытищи.

Программа мероприятия:

9:00 — выдача номеров участникам (предварительная регистрация обязательна).

11:40 — торжественное открытие.

12:00 — старт забегов.

Победители и призеры легкоатлетического кросса в своих возрастных группах, занявшие 1, 2, 3 места, награждаются грамотами, медалями и памятными призами.

Подробная информация и регистрация по ссылке.

С собой необходимо иметь копии или оригиналы документов, удостоверяющих личность (паспорт или свидетельство о рождении), медицинскую справку о состоянии здоровья, выданную врачом.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что бассейны пользуются популярностью во всех городах, поэтому в регионе будут строить и новые спортивные объекты.

«Нам очень важно, чтобы спорт, здоровый образ жизни становились доступнее, популярнее и в мегаполисах, и в малых населенных пунктах», — сказал Андрей Воробьев.