В Ленинском округе завершилось строительство спортплощадки

В рамках мероприятия «Капитальный ремонт, текущий ремонт, обустройство и техническое переоснащение, благоустройство территорий объектов спорта» на территории центра досуга «Дроздово» по просьбе жителей деревни Картино Ленинского округа возвели новую спортивную площадку с тренажерами. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«Благодаря новой спортивной площадке появилась возможность привлекать все больше населения к занятиям физической культурой и спортом. Планируемая посещаемость данной спортивной площадки 160 человек в неделю. На территории деревни это первая такая площадка с тренажерами. Жители деревни смогут заниматься спортом в пешей доступности от дома», — сообщает директор МБУ «ЦД Дроздово» Инна Тетервак.

На спортивной площадке, площадью 8×13 м2, где основанием является резиновое покрытие, установлено следующее оборудование: комплекс ВР-23/1 «Воркаут», тренажеры силовые уличные «Разведение ног», «Верхняя тяга», «Жим от груди», «Велосипед», для выполнения упражнений по укреплению мышц, шаговый тренажер — имитатор ходьбы, для разных мышц ног, пергола, спортивный тренажер для мышц сгибателей-разгибателей бедра, а также установлен информационный стенд.

«В ближайшее время спортивную площадку введут в эксплуатацию. На данный момент сейчас там устанавливают освещение. Скоро жители деревни смогут начать свои тренировки без походов в зал», — добавил начальник управления по делам молодежи, культуре и спорту администрации Ленинского городского округа Владимир Каширин.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность обеспечения безопасности жителей на детских площадках.

«Важно, чтобы те площадки, которые мы строим в Подмосковье (в этом году их 200), были безопасными и комфортными», — подчеркнул глава региона.