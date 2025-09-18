В Ленинском округе прошли третьи «Гонки на выживание»

В селе Молоково подмосковного Ленинского округа в минувшие выходные состоялись третьи соревнования открытого Чемпионата зрелищных «Гонок на выживание»на новой трассе, в котором одиннадцать пилотов соревновались за звание лучшего. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«Трасса сложная, приходится двигаться практически вслепую, мастерски лавируя между виражами и преодолевая заносы. Чувствуешь себя, как будто едешь на ощупь, полагаясь лишь на инстинкты. Но, несмотря на это, ощущения просто невероятные. Организаторам огромная благодарность за отличную подготовку трассы и высокий уровень проведения соревнований», — отметил участник «Гонок на выживание» Максим Королев.

Уточняется, что «Гонки на выживание» — это состязания, позволяющие водителям продемонстрировать свои уникальные навыки вождения в экстремальных условиях. Этот опыт может быть полезен на российских дорогах, особенно при езде по бездорожью или в сложных зимних условиях. Организаторами мероприятия выступили «Федерация технических и военно-прикладных видов спорта», Администрация Ленинского городского округа, досуговый центр «Юность», молодежный центр технического творчества «Интеграл», дом культуры «Буревестник», компания «Радченко и партнеры» и другие.

«Гонки на выживание», ставшие уже традиционно зрелищным событием для жителей и гостей округа, включали в себя два этапа. Первый этап — автомобильные гонки без контакта. Второй этап — традиционный, «Гонки на выживание». По итогам захватывающей борьбы определился главный победитель заезда — Андрей Березкин из города Москва, занявший 1-е место.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.