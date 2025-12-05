В Ленинском округе прошла единая школьная лига по стритболу

В Бутовской школе № 2 подмосковного Ленинского городского округа 4 декабря состоялся первый тур игр по стритболу среди школьников в рамках проекта губернатора Московской области Андрея Воробьева единая школьная лига Московской области. В соревнованиях приняли участие команды восьми образовательных учреждений округа. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«Единая школьная лига — новый для нас проект, в котором мы участвуем впервые в этом году. Соревнования проходят по четырем видам спорта: футзалу, шахматам, стритболу и волейболу. В них вовлечены все школы округа, и дети действительно увлечены игрой. Муниципальный этап стартовал в октябре с торжественного открытия во Дворце спорта. Завершить все игры мы должны до 1 апреля — после этой даты начнутся областные соревнования, куда поедут лучшие команды от Ленинского округа по каждому виду спорта», — приводятся в сообщении слова главного судьи Единой школьной лиги Ленинского городского округа Павла Клочкова.

Уточняется, что турнир проводится по системе группового этапа, где каждая игра длится 10 минут. Всего в проекте участвуют 18 школ Ленинского округа, разделенных на группы «Запад» и «Восток». В первом туре сыграли команды группы «Запад», представленные МБОУ «Бутовская СОШ № 1», МБОУ «Бутовская СОШ № 2», МАОУ «ОЦ Успех», МАОУ «ОЦ Лидер», МБОУ «Лопатинская СОШ № 1», Видновской СОШ № 5, МАОУ Видновской СОШ № 11 и МБОУ «Видновская СОШ № 7. По результатам первого тура в тройке лидеров оказались: МБОУ „Бутовская СОШ № 2“ с 7 победами, МБОУ «Лопатинская СОШ № 1» с 5 победами и Видновская СОШ № 5, также одержавшая 5 побед.

Следующий тур соревнований пройдет в январе 2026 года. Команды, занявшие с 1 по 4 места группы «Запад», выйдут в финальную часть, где встретятся с лучшими командами группы «Восток». Заключительный этап состоится в начале весны 2026 года, где определится команда-победитель, которая будет представлять Ленинский городской округ на областном уровне.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе активно развивается спортивная инфраструктура. Он также подчеркнул, что большое значение имеет адаптивный спорт.

«Нет города в Подмосковье, где бы ни была востребована детско-юношеская школа, профессиональный спорт. Очень большое значение имеет адаптивный спорт, все, что связано с ребятами, которые возвращаются с зоны спецоперации. Наша задача — оказывать содействие тем, кто получил травмы, чтобы они могли себя проявить. Отдельно хочется поблагодарить специалистов, которые помогают нам развивать юношеский, школьный спорт, ведь у детского тренера особая роль в жизни каждого из нас, наших детей», — заявил Воробьев.