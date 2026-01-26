В Ленинском округе пройдет открытое первенство по лыжным гонкам

В парке «Апаринки» Ленинского округа 31 января состоятся открытые соревнования по лыжным гонкам, направленные на развитие массового спорта и популяризацию активного образа жизни среди молодежи и жителей округа. Мероприятие объединит любителей зимних видов спорта разных возрастов, сообщает пресс-служба главы Ленинского городского округа Станислава Каторова.

«Нам важно, чтобы в соревнованиях могли участвовать жители всех возрастов — от ребят от 5 лет до спортсменов старше 60 лет. Лыжные гонки дают редкую возможность выйти на старт всей семьей и почувствовать настоящий спортивный азарт. Кто-то делает первые шаги в спорте, а кто-то с удовольствием возвращается к любимым дистанциям. Такие события создают живую атмосферу и вдохновляют людей чаще выбирать активный образ жизни», — отметила начальник отдела физической культуры и спорта администрации Ленинского округа Ольга Перминова.

Выдача стартовых номеров начнется в 9:00 и будет проводиться в домике проката. Для получения стартового пакета участникам необходимо предъявить паспорт и медицинскую справку. После завершения дистанции стартовый номер подлежит обязательной сдаче. Соревнования пройдут на подготовленной трехкилометровой лыжной трассе, а судейство будет осуществляться профессиональными судейскими бригадами Ленинского округа.

На территории домика проката созданы все условия для комфортного пребывания участников: оборудованы раздевалки, организовано горячее чаепитие, предусмотрены зона отдыха, кафе и туалет. Награждение победителей будет проводиться через 30 минут после финиша каждого старта. Участники, занявшие первые места в своих категориях, будут награждены кубками и медалями, остальные спортсмены получат медали и дипломы. Ожидается, что в соревнованиях примут участие до 200 человек.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.