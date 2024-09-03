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В Ледовом Дворце Чехова стартует Кубок главы городского округа по хоккею

Шесть команд из разных регионов России смогут побороться за титул лучших в рамках турнира главы городского округа Чехов по хоккею. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

3 сентября в Ледовом Дворце городского округа Чехов начинается Кубок главы г. о. Чехов по хоккею, в котором примут участие шесть команд из различных городов России. На льду встретятся МХК «Гранит-Чехов» и соперники: «Динамо-576», г. Санкт-Петербург, «Полет», г. Рыбинск, «Хорс-Подольск», г. Подольск, МХК «Калуга», г. Калуга и «Воевода», г. Подольск.

Церемония открытия мероприятия пройдет в 19:00: среди приглашенных гостей будут певица и актриса Надя Ручка, заслуженный артист РФ Аскар Абдразаков и легендарный боец ММА Джефф «Снеговик» Монсон!

Сразу после торжественного открытия состоится матч между МХК «Гранит-Чехов» и командой «Полет». Вход на все матчи турнира — бесплатный.

С расписанием игр можно ознакомиться в официальном аккаунте МХК «Гранит-Чехов» по ссылке: https://vk.com/mhc_granit.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в Московской области важно уделять внимание спортивным мероприятиям для подростков, детей и взрослых.

«Подмосковье — регион спортивный. Большое количество семей, молодежи и старшего поколения проводят время на воздухе», — добавил глава области.