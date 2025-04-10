В Кыргызстане играют в футбол на лошадях с тушей барана вместо мяча

Футбол на лошадях: стало известно, как в Кыргызстане играют в кок-бору

Человек с тушей козла в руках, а вокруг крики, вопли, пыль, лошадиный топот, грязь — так проходит национальная кыргызская игра кок-бору, сообщает MIR24.TV .

Известно, что кок-бору является подобием футбола только на конях, а вместо мяча 30-килограммовая туша козла. Две команды соревнуются между собой, чтобы захватить тушу и забросить ее в казан.

Отмечается, что лошадей для соревнований допускают любых, важно, чтобы особь смогла выдержать схватку и противостоять противникам. Цены за хороших, агрессивных и сильных коней иногда сравнимы с ценой трехкомнатной квартиры.

«Игра это жесткая, контактная как для всадника, так и для лошади. Поэтому в кок-бору участвуют только мужчины. Кони, толкаются, на скорости врезаются друг в друга, могут упасть. Различные травмы, иногда, получают и животные, и наездник», — рассказал спортсмен Бектур Исмаилов.