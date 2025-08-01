В Кузьминском лесопарке Котельников отремонтировали хоккейную коробку
Фото - © Администрация городского округа Котельники
В городском округе Котельники на территории Кузьминского лесопарка проведены работы по восстановлению резинового покрытия на многофункциональной хоккейной коробке. Подрядчик ООО «КомТех» выполнил точечный ремонт участков с износом, сообщает пресс-служба администрации горокруга.
Площадь коробки составляет в 1 250 кв.м. Эта популярная площадка активно используется жителями круглый год: летом для мини-футбола и стритбола, зимой — для хоккея и катания на коньках.
«Мы регулярно мониторим состояние покрытия и оперативно устраняем локальные повреждения. Это позволяет всегда поддерживать площадку в хорошем состоянии», — пояснили сотрудники спортивной школы «Котельники».
После завершения ремонтных работ площадка вновь открыта для посетителей. Администрация напоминает о правилах использования спортивных объектов и просит жителей бережно относиться к общему имуществу.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.
Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.