В Кузбассе назначен новый министр физкультуры и спорта

сегодня в 11:10

Министром физкультуры и спорта Кузбасса стал глава юнармейцев Ведягин

Постановление о назначении нового министра опубликовано на сайте администрации Кузбасса.

Ранее Денис Ведягин занимал пост начальника регионального отделения «Юнармии» Кузбасса.

За плечами нового министра спорта Кемеровской области карьера в полиции региона. Денис Ведягин сменил на посту Сергея Мяуса, который покинул свою должность в ноябре.