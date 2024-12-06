В Кузбассе назначен новый министр физкультуры и спорта
Министром физкультуры и спорта Кузбасса стал глава юнармейцев Ведягин
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Новым министром физкультуры и спорта Кузбасса назначен Денис Ведягин, сообщает Сiбдепо.
Постановление о назначении нового министра опубликовано на сайте администрации Кузбасса.
Ранее Денис Ведягин занимал пост начальника регионального отделения «Юнармии» Кузбасса.
За плечами нового министра спорта Кемеровской области карьера в полиции региона. Денис Ведягин сменил на посту Сергея Мяуса, который покинул свою должность в ноябре.