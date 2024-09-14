В красногорском парке проведут тренировку по боксу

МОО «Федерация бокса городского округа Красногорск Московской области» приглашает желающих на бесплатные тренировки. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Под руководством профессионального боксера и мастера спорта Константина Брусенского участники тренировок смогут:

Пробовать себя в боксе, независимо от уровня подготовки.

Прокачать физическую форму и зарядиться позитивом.

Освоить базовые техники и развить уверенность в своих силах с помощью профессиональных тренеров.

Бокс — контактный вид спорта, который включает в себя соревнования и тренировки с использованием защитных средств. Боксёры соревнуются друг с другом в специальных перчатках, которые защищают руки от травм.Бокс зародился в Англии в середине XVIII века и быстро стал популярным видом спорта. В 1904 году бокс был включён в программу Олимпийских игр. С тех пор боксёры со всего мира борются за звание лучших на крупнейших соревнованиях, таких как Олимпийские игры, чемпионаты мира и Европы.Бокс развивает силу, выносливость, координацию движений и быстроту реакции. Он также способствует развитию дисциплины, упорства и уверенности в себе.

Тренировки проводятся к аждое воскресенье в 10:00 в ДГ «Сказочный» (площадка у летней сцены). Ограничение — 12+.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в Московской области важно уделять внимание спортивным мероприятиям для подростков, детей и взрослых.

«Подмосковье — регион спортивный. Большое количество семей, молодежи и старшего поколения проводят время на воздухе», — добавил глава области.