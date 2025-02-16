В Красногорске завершился первый день финального этапа чемпионата России по гонкам на льду

Церемония открытия чемпионата России по гонкам на льду и серия заездов состоялись на стадионе «Зоркий» в субботу, 15 февраля.

Предваряя соревнования, знаменитый мотоклуб «Ночные волки» под руководством Александра «Хирурга» Залдостанова подарил участникам и гостям спортивного праздника грандиозное шоу — специальную трюковую, пиротехническую и музыкальную программу — «… и Мотоциклы живут для Полета!». Фигуристы и цирковые артисты, огненное шоу, колесо истории, мотофристайл, мотошар, сказочная техника, спецэффекты не оставили равнодушными ни одного зрителя.

Далее состоялась торжественная церемония открытия Финального этапа личного чемпионата России по ледовым мотогонкам. С приветственным словом к присутствующим обратился Глава городского округа Красногорск Дмитрий Владимирович Волков.

«Третий год кряду на стадионе „Зоркий“ собираются лучшие из лучших ледовых гладиаторов страны. Под рев моторов, демонстрируя высочайшее мастерство и совершенство управления техникой, наши мотогонщики дарят калейдоскоп эмоций, продолжая традиции старожилов. И это торжество спортивного духа вкупе с единением народа и нынешним героизмом наших бойцов особенно символично в год 80-летия Великой Победы», — сказал глава муниципалитета Дмитрий Волков.

Гостей и участников соревнований также поприветствовали Депутат Госдумы РФ Сергей Колунов, участник боевых действий на Северном Кавказе Умарпаша Ханалиев, президент, основатель и лидер старейшего в России мотоклуба «Ночные волки» Александр Хирург и вице- президент по спорту Федерации мотоциклетного спорта России Евгений Борисович Паршин.

В первый день спидвея на лед вышли 16 сильнейших мотогонщиков страны. Лидеры турнирной таблицы сразились в решающей ледовой битве. Полные трибуны наблюдали невероятные развороты, впечатляющие обгоны и рискованное мастерство на ледяной трассе, ведь у этих мотоциклов нет тормозов. Имя победителя уже известно — с большим отрывом в очках пилот из Уфы Никита Богданов защитил титул чемпиона.

Отметим, по инициативе Главы городского округа Красногорск Дмитрия Владимировича Волкова в 2023 году в Красногорске после семилетнего перерыва прошел финальный этап чемпионата России по ледовому спидвею.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.