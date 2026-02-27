В Красногорске завершился фестиваль «Российская шахматная корона»

В подмосковном Красногорске завершился первый международный шахматный фестиваль «Российская шахматная корона», который проходил с 17 по 26 февраля 2026 года с призовым фондом 7,5 млн рублей. В турнирах приняли участие более 500 спортсменов из 20 стран, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Церемония награждения победителей и призеров состоялась в отеле GREENWOOD Hotel. В течение 10 дней прошли четыре турнира: A и D с классическим контролем, а также соревнования по блицу и рапиду. Фестиваль, по оценке организаторов, может войти в число самых популярных открытых турниров России наряду с «Аэрофлот-опен» и Moscow Open.

«Мы были рады принимать участников фестиваля в Подмосковье. Не сомневаюсь, что этот турнир станет традиционным. Турнир знаменателен еще и тем, что Сергей Карякин вернулся в десятку сильнейших рейтинга ФИДЕ», — сказал министр физической культуры и спорта Московской области Дмитрий Абаренов.

Президент федерации шахмат Московской области Сергей Карякин отметил, что соревнования подтвердили высокий международный статус турнира.

«Более 20 стран направили сильных шахматистов и гроссмейстеров. Все решалось за шахматной доской, и это показывает, что спорт объединяет страны», — подчеркнул он.

В фестивале участвовали представители 53 регионов России, а также шахматисты из стран СНГ, Аргентины, Египта, Индии, Кубы и других государств. В главном турнире выступили более 100 обладателей международных званий ФИДЕ, включая действующего чемпиона России Арсения Нестерова и ряд известных гроссмейстеров.

Параллельно прошел шахматный лагерь Сергея Карякина с тренировками, мастер-классами и сеансами одновременной игры. Турнир организовали федерация шахмат Московской области, группа компаний «Интеллект» и Министерство спорта Российской Федерации при технической поддержке ID Chess.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.