сегодня в 17:45

В Красногорске состоялась открытая тренировка по самбо для детей

На живописной набережной в Павшинской пойме Красногорска в рамках партпроекта «Za Самбо» прошла спортивная программа, организованная федерацией самбо Красногорска и федерацией самбо Московской области при поддержке «Единой России». Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Мастер спорта международного класса Дмитрий Гончаров вместе с красногорскими тренерами провели для детей открытую тренировку «Самбо в парках!», познакомив их с этим уникальным видом спорта.

«Продолжаем активно реализовывать проект «Za Самбо», так как нам важно развитие детского спорта в городском округе Красногорск», — прокомментировал исполнительный секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Богдан Андриянов.

Благодарим всех гостей за присутствие, а также тренерский состав за подготовку и замечательное проведение этого незабываемого мероприятия. Продолжим и дальше проводить столь увлекательные и спортивно-оздоровительные встречи.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.