В Красногорске прошел марафон «150 приседаний»

сегодня в 12:56

В Красногорске участники «Активного долголетия» совместно с партийцами приняли участие в марафоне в парке «Ивановские пруды», передает пресс-служба администрации городского округа.

«В рамках Всероссийского Дня здоровья провели ежегодную акцию. Наши участники проекта „Активное долголетие“ сделали 150 приседаний. Мероприятие прошло с соблюдением определенных методик и правильного выполнения упражнений под чутким руководством инструктора», — сказал исполнительный секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Богдан Андриянов.

К такой акции долголеты готовятся с сентября, включая в программу спортивных тренировок разные упражнения. Выполняли приседания активисты по специальной методике.

Марафон инициировали в городском округе Красногорск и проводят на ежегодной основе.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как „Выходи во двор“, дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.