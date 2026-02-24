В Красногорске прошел финал чемпионата России по спидвею

Финал личного чемпионата России по ледовому спидвею состоялся 21–22 февраля 2026 года на стадионе «Зоркий» в Красногорске. В соревнованиях приняли участие сильнейшие гонщики страны, трибуны собрали тысячи зрителей, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Стадион «Зоркий», одна из исторических площадок мирового спидвея, вновь принял крупный турнир. С 1995 года здесь проходили международные старты, а после перерыва с 2016 по 2023 год соревнования вернулись в округ. Четвертый год подряд Красногорск становится центром национального первенства по ледовому спидвею.

По итогам двух дней борьбы золото завоевал Никита Богданов, ставший чемпионом России 2026 года. Он в четвертый раз победил на красногорском треке. Серебро получил Сергей Макаров из Луховиц, бронзу — Дмитрий Хомицевич из Каменска-Уральского.

Дополнительную атмосферу праздника создали представители мотоклуба «Ночные волки» во главе с Александром «Хирургом» Залдастановым. В день старта суперфинала глава городского округа Дмитрий Волков вместе с детьми испек блины на стадионе и угостил зрителей.

«Очень рад разделить с жителями этот замечательный праздник, — поделился Дмитрий Волков. — Спорт объединяет, традиции согревают, а блины создают особое настроение».

Организаторы отметили высокий уровень проведения турнира и полные трибуны. По их словам, Красногорск подтвердил статус одной из главных площадок ледового спидвея в стране.

Как ранее отметил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям, на территории Московской области продолжится работа по ремонту спортивных стадионов, на это есть запрос.

«Мы продолжим дальше ремонтировать наши стадионы. Этот запрос есть везде, где стадион устарел и требует особого внимания», — уточнил губернатор.