В Красногорске пройдет турнир по уличному хоккею Pond Hockey

Из-за неблагоприятных погодных условий мероприятие, которое изначально планировалось к проведению в Балашихе, теперь состоится 23 февраля на стадионе «Зоркий» в Красногорске. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Именно на этом стадионе в прошлом году и состоялся первый турнир, собравший 40 команд и ставший искрометным событием для всех любителей хоккея.

В этом году у организаторов мероприятия еще более масштабная, массовая программа. Участники будут соревноваться в трех дивизионах: профессиональном, любительском и медийном. На лед выйдут самые известные хоккеисты, звезды КХЛ, журналисты и популярные блогеры, что сделает турнир еще более зрелищным и привлекательным для зрительской аудитории.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в Московской области важно уделять внимание спортивным мероприятиям для подростков, детей и взрослых.

«Подмосковье — регион спортивный. Большое количество семей, молодежи и старшего поколения проводят время на воздухе», — добавил глава области.