В Красногорске Подмосковья проходит фестиваль «Российская шахматная корона»

Международный шахматный фестиваль «Российская шахматная корона» проходит с 17 по 28 февраля в отеле «Гринвуд» в поселке Путилково горокруга Красногорск. В соревнованиях участвуют шахматисты из большинства регионов России и 20 стран мира, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Фестиваль объединил участников из Аргентины, Армении, Белоруссии, Египта, Индии, Казахстана, Киргизии, Кубы, Малайзии, Узбекистана и других государств. Шахматисты разыгрывают награды в четырех турнирах: классическом для спортсменов с рейтингом 2050+, где можно выполнить нормы международных званий, а также в соревнованиях по быстрым шахматам, блицу и открытом турнире по классике.

Параллельно работает шахматный лагерь Сергея Карякина. Участники совмещают выступления с интенсивной тренировочной программой под руководством ведущих российских тренеров и встречами с гроссмейстерами, приехавшими на фестиваль.

На церемонии открытия мероприятие получило высокую оценку почетных гостей. Анатолий Карпов отметил высокий уровень организации и значение турнира для развития шахмат в России и за рубежом.

Сенатор РФ, президент федерации шахмат Московской области Сергей Карякин подчеркнул, что участие большого числа гроссмейстеров и международных мастеров дает молодым спортсменам возможность выполнить нормы международных званий.

Среди гостей также были заместитель министра спорта РФ Алексей Морозов, генеральный директор Chengtong International Лю Хуэй, депутат Госдумы Роман Романенко и заместитель главы горокруга Красногорск Даниил Зеленев.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.