В Красногорске открылся горнолыжный сезон на Черневской горке

В Красногорске стартовал горнолыжный сезон на Черневской горке. Это радостное событие для всех любителей активного отдыха и зимних развлечений. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

В торжественном открытии от имени главы городского округа Красногорск Дмитрия Волкова жителей поздравил начальник управления по физической культуре и спорту администрации округа Алу Бочкаев. Вместе с депутатом Совета депутатов муниципалитета Ильей Шадриковым он дал старт зимним развлечениям, торжественно перерезав ленточку.

Теперь любители лыжного спорта и сноубординга могут насладиться свежим воздухом и активно провести время на природе. Черневская горка ждёт гостей! Здесь можно покататься на лыжах и сноубордах, получить заряд бодрости и позитива.

Горнолыжный сезон на Черневской горке — это отличная возможность разнообразить свой досуг, укрепить здоровье и получить удовольствие от активного отдыха на свежем воздухе. Приглашаем всех желающих присоединиться к нам и насладиться зимними развлечениями!

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.