В Красногорске открыли новый стадион по губернаторской программе

В Красногорске открылся стадион нового корпуса школы №18 по программе губернатора Московской области «Открытый стадион». Объект будет доступен для всех жителей, сообщает пресс-служба администрации городского округа.

Стадион расположен в микрорайоне Изумрудные холмы на Бульваре Космонавтов. Открытие спортивного объекта состоялось 7 февраля и сопровождалось праздником для детей и взрослых.

Начальник управления образования муниципалитета Ольга Кравец отметила, что в мероприятии приняли участие учащиеся начальных классов и их родители. Для гостей организовали веселые старты и зимние забавы, включая перетягивание каната.

На стадионе оборудованы волейбольная и баскетбольная площадки, а также беговые дорожки. Объект открыт для всех желающих: по будням с 6:00 до 8:00 и с 18:00 до 22:00, по выходным — с 6:00 до 22:00.

Для безопасности учащихся предусмотрен отдельный огороженный вход и система видеонаблюдения.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в регионе продолжается реализация проекта «Открытый стадион». В этом году еще 36 школьных стадионов станут доступными для всех желающих.

«Открытый стадион» дает возможность любителям спорта приходить на школьные площадки во внеурочное время и пользоваться всей инфраструктурой — беговыми дорожками, тренажерами, футбольными полями, кортами, волейбольными и баскетбольными площадками, а зимой — лыжней или катком. Видим, что в выходные и по вечерам наши жители с удовольствием приходят тренироваться. За 3,5 года мы открыли уже около 490 школьных стадионов, в этом году сделаем доступными еще 36», — рассказал Воробьев.