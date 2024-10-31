В Красногорске чествовали победительниц хоккейного турнира в ОАЭ

В Подмосковье наградили хоккеисток после победы на турнире в ОАЭ

На ледовой арене «Старт» прошло чествование женской хоккейной команды «WOSK 1147», победившей на международном турнире «Union Ice Hockey Tournament UAE» в Объединенных Арабских Эмиратах.

Соперниками девушек стали сборные ОАЭ, Ирана, Индии и Филиппин. В решающем финальном матче они встретились с хозяевами турнира — сборной ОАЭ и одержали убедительную победу со счётом 7:1 в пользу России.

Этот год стал для команды особенно успешным: в общей сложности они выиграли три чемпионата.

«Соперники показали очень высокий уровень игры. Мы доказали всем и в первую очередь себе, что мы можем всё. И Россия на первом месте!» —рассказала Иветта Макарова, основатель, идейный вдохновитель и капитан команды.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.