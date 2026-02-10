В Красногорске 22 февраля пройдет международная спортивно-патриотическая акция

Международная акция «Быть здоровым – это модно!» объединит более 12 тысяч участников из России и зарубежных стран 22 февраля на площади дворца культуры «Подмосковье» в Красногорске, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Спортивно-патриотический клуб «ЯРОПОЛК» 22 февраля организует международную акцию «Быть здоровым – это модно!». В мероприятии примут участие более 12 тысяч человек из 60 городов России, включая новые территории, а также из Абхазии, Южной Осетии, Нигерии, Замбии и Китая. Акция приурочена ко Дню защитника Отечества и Году единства народов России.

Центральной площадкой станет площадь дворца культуры «Подмосковье» в Красногорске. Программа включает патриотические инсталляции, пропаганду здорового образа жизни и массовое обливание холодной водой. В 14:00 по московскому времени участники, одетые в цвета национальных флагов, синхронно обольются водой, создав «живой флаг». Принять участие в обливании могут все желающие от пяти лет.

Также на площади пройдет зимний турнир по многоборью ГТО с ценными подарками и денежными призами для победителей. Для гостей подготовлены спортивные и интерактивные активности, соревнования для всей семьи и полевая кухня.

Для участия в обливании и соревнованиях по кросс-фиту требуется регистрация на официальном сайте акции. Количество мест ограничено. Организатором выступает клуб «ЯРОПОЛК» при поддержке министерства спорта России в рамках программы «Спорт России».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе активно развивается спортивная инфраструктура. Он также подчеркнул, что большое значение имеет адаптивный спорт.

«Нет города в Подмосковье, где бы ни была востребована детско-юношеская школа, профессиональный спорт. Очень большое значение имеет адаптивный спорт, все, что связано с ребятами, которые возвращаются из зоны спецоперации. Наша задача — оказывать содействие тем, кто получил травмы, чтобы они могли себя проявить. Отдельно хочется поблагодарить специалистов, которые помогают нам развивать юношеский, школьный спорт, ведь у детского тренера особая роль в жизни каждого из нас, наших детей», — заявил Воробьев.