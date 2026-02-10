В Красногорске 22 февраля пройдет международная акция «Быть здоровым — это модно!»

Международная спортивно-патриотическая акция «Быть здоровым — это модно!» состоится 22 февраля на площади дома культуры «Подмосковье» в Красногорске, в ней примут участие более 12 000 человек из России и зарубежных стран, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

В Красногорске 22 февраля на площади дома культуры «Подмосковье» пройдет международная спортивно-патриотическая акция «Быть здоровым — это модно!». В мероприятии примут участие более 12 000 человек из 70 городов России, включая новые территории, а также из Абхазии, Южной Осетии, Нигерии, Замбии и Китая. Акция посвящена Году единства народов России и приурочена ко Дню защитника Отечества.

Программа включает патриотические инсталляции, пропаганду здорового образа жизни и массовое обливание холодной водой. В 14:00 участники в одежде цветов национальных флагов синхронно обольются водой, создав «живой флаг». Принять участие в обливании могут все желающие от пяти лет при условии регистрации.

Также в Красногорске пройдет зимний турнир по многоборью ГТО с ценными подарками и денежными призами для победителей. Для гостей подготовлены спортивные и интерактивные активности, соревнования с призами, полевая кухня.

Для участия в обливании и соревнованиях по кросс-фиту необходима регистрация на сайте акции. Организатор — спортивно-патриотический клуб «ЯРОПОЛК». Акция проводится при поддержке министерства спорта России в рамках программы «Спорт России».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе активно развивается спортивная инфраструктура. Он также подчеркнул, что большое значение имеет адаптивный спорт.

«Нет города в Подмосковье, где бы ни была востребована детско-юношеская школа, профессиональный спорт. Очень большое значение имеет адаптивный спорт, все, что связано с ребятами, которые возвращаются из зоны спецоперации. Наша задача — оказывать содействие тем, кто получил травмы, чтобы они могли себя проявить. Отдельно хочется поблагодарить специалистов, которые помогают нам развивать юношеский, школьный спорт, ведь у детского тренера особая роль в жизни каждого из нас, наших детей», — заявил Воробьев.