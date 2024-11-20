В Котельниках улучшили спортивную игровую площадку

сегодня в 13:38

В Котельниках на Кузьминской улице появилась новая спортивная игровая площадка. Старая площадка пришла в негодность, резиновое покрытие износилось, а игровые элементы не подлежали ремонту, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

По просьбам жителей приняли решение провести модернизацию этой спортивной площадки за счет средств муниципального бюджета.

Подрядчик провел демонтаж старого оборудования на универсальной спортивной площадке по адресу: ул. Кузьминская, д. 11-13. Затем обустроили новое основание, площадка стала больше предыдущей на 100 квадратных метров.

Установили ограждения, футбольные ворота, баскетбольные щиты, а также травмобезопасное резиновое покрытие.

Также на площадке нанесли игровую разметку и смонтировали новое освещение, которое будет автоматически включаться в 17:00 и выключаться в 22:00. Сейчас совместно с управляющей компанией прорабатываем вопрос о закрытии площадки после 22:00, чтобы посетители не нарушали закон о тишине.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в Московской области важно уделять внимание спортивным мероприятиям для подростков, детей и взрослых.

«Подмосковье — регион спортивный. Большое количество семей, молодежи и старшего поколения проводят время на воздухе», — добавил глава области.