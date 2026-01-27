В Котельниках стартует чемпионат России по баскетболу 3х3

Открывающий этап чемпионата России по баскетболу 3х3 пройдет с 28 по 31 января 2026 года в МЕГЕ Белая Дача в Котельниках. В турнире примут участие команды из 11 регионов России и Белоруссии, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

В Подмосковье стартует сезон чемпионата России по баскетболу 3х3. Соревнования пройдут с 28 по 31 января 2026 года в МЕГЕ Белая Дача в Котельниках. В турнире участвуют команды из Москвы, Санкт-Петербурга, Татарстана, Дагестана, Пермского края, Иркутской, Челябинской, Свердловской, Воронежской и Смоленской областей, а также спортсмены из Белоруссии.

Московскую область представят мужская и женская команды «Khimki Power» из Центра спортивной подготовки №5 (Химки). Основной мужской состав сыграет 29 и 30 января, мужская команда U23 и женская команда выйдут на паркет 28 и 31 января.

Чемпионат проходит по многоступенчатой системе. Первый этап — тандем «Вызов», где команды разыграют путевки в следующий этап «Мастер». Каждый тандем включает два игровых дня и серию матчей группового и стыкового этапов. По итогам группового этапа лучшие команды выходят в стыковые матчи за прямые путевки в «Мастер», а также сохраняют шанс пройти по дополнительным спортивным показателям.

Турнир организован Российской Федерацией Баскетбола совместно с командой TAKESHOT и креативным агентством. Вход для зрителей свободный, а прямые трансляции матчей доступны на платформе Okko после бесплатной регистрации.

Место проведения: городской округ Котельники, 1-й Покровский проезд, 5, МЕГА Белая Дача.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.