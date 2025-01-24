В Котельниках состоится забег «5 верст» в Татьянин день

В Котельниках, в празднование Всероссийского дня студента — Татьяниного дня, пройдет 64-й забег «5 верст». Мероприятие состоится в живописном Кузьминском лесу, где любители бега соберутся для активного общения и совместного времяпрепровождения, сообщает пресс-служба администрации округа.

Команда «5 верст Кузьминский» приглашает всех желающих присоединиться к забегу в эту субботу. Участники смогут не только пробежаться, но и поздравить Татьян и студентов с их праздником. А для тех, кто хочет внести свой вклад и помочь сообществу, открыта запись волонтеров.

Специальные позиции для волонтеров, такие как сканирование штрих-кодов, разметка трассы и проведение разминки, можно совместить с пробежкой.

Место встречи: арка в Кузьминском лесу, напротив дома по адресу: Котельники, мкр. Белая дача, д. 62.

Разминка начнется в 8:45, старт — в 9:00

«Участникам следует помнить, что трасса в лесу покрыта льдом, поэтому рекомендуется быть осторожными во время пробежки», — рассказали организаторы забега.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в Московской области важно уделять внимание спортивным мероприятиям для подростков, детей и взрослых.

«Подмосковье — регион спортивный. Большое количество семей, молодежи и старшего поколения проводят время на воздухе», — добавил глава области.