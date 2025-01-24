В Котельниках состоится забег «5 верст» в Татьянин день
Фото - © Телеграм-канал "5 вёрст Котельники Кузьминский"
В Котельниках, в празднование Всероссийского дня студента — Татьяниного дня, пройдет 64-й забег «5 верст». Мероприятие состоится в живописном Кузьминском лесу, где любители бега соберутся для активного общения и совместного времяпрепровождения, сообщает пресс-служба администрации округа.
Команда «5 верст Кузьминский» приглашает всех желающих присоединиться к забегу в эту субботу. Участники смогут не только пробежаться, но и поздравить Татьян и студентов с их праздником. А для тех, кто хочет внести свой вклад и помочь сообществу, открыта запись волонтеров.
Специальные позиции для волонтеров, такие как сканирование штрих-кодов, разметка трассы и проведение разминки, можно совместить с пробежкой.
Место встречи: арка в Кузьминском лесу, напротив дома по адресу: Котельники, мкр. Белая дача, д. 62.
Разминка начнется в 8:45, старт — в 9:00
«Участникам следует помнить, что трасса в лесу покрыта льдом, поэтому рекомендуется быть осторожными во время пробежки», — рассказали организаторы забега.
Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в Московской области важно уделять внимание спортивным мероприятиям для подростков, детей и взрослых.
«Подмосковье — регион спортивный. Большое количество семей, молодежи и старшего поколения проводят время на воздухе», — добавил глава области.