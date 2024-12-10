В минувшие выходные в Котельниках прошло открытое первенство по дзюдо. Соревнования состоялись в физкультурно-оздоровительном комплексе МАУ ДО СШОР «Белка», который располагается в микрорайоне Силикат. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Порядка 300 юных спортсменов возрастом от 10 до 14 лет выявляли сильнейших в своих категориях. География проводимых турниров, как всегда, обширная, помимо Котельниковских спортсменов в первенстве приняли участие дзюдоисты из Люберец, Дзержинского, Раменского, Балашихи, Видного, Ивантеевки, Электростали, Павловского Посада, Москвы, Ярославля, Иваново и Нижнего Новгорода. Схватки проходили в азартной, бескомпромиссной борьбе, ощущался спортивный нерв турнира, основополагающей которого является пропаганда и популяризация детского спорта.

Также на церемонии открытия, шестерым спортсменам отделения дзюдо спортивной школы «Котельники» были вручены желтые пояса за выполнение норматива 2 юношеского разряда.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.