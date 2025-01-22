В Котельниках прошли соревнования по конному спорту

На базе КСК «Белая Дача» в городском округе Котельники прошли региональные и муниципальные соревнования «Кубок Московской области по выездке в помещении. 1 этап», сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Это первый турнир 2025 года, в котором приняли участие воспитанники спортивной школы олимпийского резерва «Белка». Никакие новогодние праздники и каникулы не выбили из спортивной колеи воспитанников школы, на соревнованиях они уверенно продемонстрировали высокие результаты.

В программе «Командный приз — дети» в зачете для любителей первое место заняла спортивная пара — Дарья Сидорова и лошадь по имени Бьютифул, в зачете для детей программы «Предварительный приз А — дети» победила Полина Сидорова в паре с Кисс Мисс.

«Поздравляем с успешным началом нового года! Желаем нашим спортсменам не сбавлять обороты и покорять новые пьедесталы!» — поздравила ребят руководитель спортшколы Анна Игоревна Пахомова.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.