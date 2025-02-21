В Котельниках прошли первые занятия верховой ездой для детей участников СВО

Проект по обучению верховой езде детей участников СВО городского округа Котельники успешно стартовал в СШОР «Белка». Уже прошли первые занятия, сообщает пресс-служба администрации округа.

Ребята освоили правила безопасности при общении с лошадью, научились надевать недоуздок, чистить лошадь, ознакомились с амуницией и попробовали самостоятельно поседлать лошадь, а также ходить с ней в руках. Помимо этого, впервые попробовали самостоятельно сесть на лошадь и спешиться, регулировали длину стремян и познакомились с основами правильной посадки.

На занятиях дети осваивают не только теоретические и практические навыки, но и общаются, делятся впечатлениями и проводят время с пользой в теплой и дружеской атмосфере. Проект не только обучает полезным навыкам, но и улучшает самочувствие и помогает справляться со стрессом.

Напомним, что для детей из семей, в которых один из родителей является участником специальной военной операции, занятия проводятся бесплатно.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что помощь участникам военной спецоперации и их семьям является долгом для Московской области.

«Наша задача, чтобы все программы, которые мы принимаем, работали, чтобы вы чувствовали нашу поддержку», — сказал Воробьев.