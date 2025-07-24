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В Котельниках прошла тренировка молодогвардейцев в преддверии Дня физкультурника

Накануне праздника активисты местного отделения «Молодой Гвардии» провели волейбольную тренировку в спортивной школе «Котельники». Участники разделились на две команды и провели товарищеский матч, который завершился со счетом 0:0, показав равную подготовку обеих сторон, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

«Самое важное правило волейбола — не бойся начать играть, верь в себя и в свою команду, тогда ты сможешь все», — отметили активисты МГЕРа.

Тренировка прошла в дружеской атмосфере, участники отработали командное взаимодействие и основные элементы игры. Подобные спортивные мероприятия стали доброй традицией для молодогвардейцев, которые активно пропагандируют здоровый образ жизни среди молодежи городского округа.

Впереди у активистов — участие в праздничных мероприятиях ко Дню физкультурника, где они планируют продемонстрировать свои спортивные достижения и зарядить энергией всех участников праздника.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.

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