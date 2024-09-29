В Котельниках прошел фестиваль «Золотая Осень» для спортсменов с ОВЗ

Фестиваль «Золотая Осень» для спортсменов с ограниченными возможностями здоровья прошел в Котельниках. Фестиваль с 2005 года организовывает спортивная школа олимпийского резерва «Белка», сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Долгие годы он объединяет любителей конного спорта, и с каждым годом все шире становится география мероприятия: Москва, Московская область, а также Челябинск, Рязань, Тольятти, Саратов, Выксы, Казань, Барнаула, Киров и Муром, всего более 400 участников. А для особенных детей из Курска, ЛНР и Белоруссии организовали дополнительные тренировки, экскурсионную программу, проживание и питание.

«Золотая осень» — это не только возможность проявить себя и показать свои навыки в конном спорте, но и расширить горизонты своих возможностей и круга общения. Жизнелюбие, оптимизм, необыкновенная сила духа и умение спортсменов добиваться успеха в сложнейших условиях вызывают неподдельное восхищение и служат примером того, что нет препятствий для занятий любимым делом.

Помимо самих соревнований, для спортсменов и гостей были организованы творческие мастер-классы, вкусные угощения, показательные выступления, а также выступление ансамбля песни и пляски Воздушно-космических сил России.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в Московской области важно уделять внимание спортивным мероприятиям для подростков, детей и взрослых.

«Подмосковье — регион спортивный. Большое количество семей, молодежи и старшего поколения проводят время на воздухе», — добавил глава области.