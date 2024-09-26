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В Котельниках 28 сентября пройдет фестиваль по конному спорту «Золотая осень»

Городской округ Котельники 28 сентября примет традиционный открытый фестиваль по конному спорту для спортсменов с ограниченными возможностями «Золотая осень», сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

В фестивале примут участие более 500 детей с ограниченными возможностями из Москвы, Московской области, Калининградской области, Нижнего Новгорода, Великого Новгорода, Уфы, Челябинска, Рязани, Тольятти, Саратова, Выксы, Казани, Барнаула, Кирова, Мурома и других городов.

Особо отметим, что на соревнованиях выступят юные спортсмены из Курска и Курской области, а также гости из Белоруссии и Казахстана. Для них будут организованы отдельные тренировки и экскурсионная программа.

​Участие в турнире примут как дети, которые недавно занимаются верховой ездой, работают по реабилитационной программе, так и те, кто серьезно занимается конным спортом для людей с ограниченными возможностями — чемпионы России, мастера спорта, спортсмены национальной сборной.

​В программе праздника: торжественная церемония открытия, выступления участников верхом на лошадях (несколько уровней), показательные выступления ведущих спортсменов, мастер-классы и творческие мастерские, мини-зоопарк, а также торжественная церемония награждения участников, победителей и призеров.

​В качестве почетных гостей мероприятие ежегодно посещают прославленные спортсмены, деятели культуры и политики.

​Место проведения фестиваля: база спортивной школы олимпийского резерва «Белка», конноспортивный клуб «Белая дача» — г. о. Котельники, Полевой пр, 3В.

​Дата и время: 28 сентября, начало торжественной части запланировано на 11:00.

​XIX ежегодный фестиваль по конному спорту для спортсменов с ограниченными возможностями «Золотая осень» состоится в соответствии с целями федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.