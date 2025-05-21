В Королеве завершились региональные соревнования по робототехнике

В детском технопарке «Кванториум» центра дополнительного образования «Орбита» прошли открытые региональные соревнования по робототехнике КосмоRobots. Более 600 участников из Москвы, Архангельской, Белгородской, Владимирской, Волгоградской, Иркутской, Московской, Новосибирской, Свердловской областей, из Краснодарского и Приморского краев и Республики Беларусь приехали в Королев, чтобы побороться за звание лучших. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Участники состязались как в очном, так и в дистанционном формате, демонстрируя навыки в сферах робототехники, программирования, трехмерного моделирования и технического творчества. Соревнования стали не просто проверкой знаний и умений, но и настоящим праздником науки, технологий и творчества.

Также дети смогли презентовать свои проекты. Например, Анна Калинова из Королева изучила состав воды в разных микрорайонах города, а Людмила Саженева из Мытищ собрала роботов, которые танцевали вальс под классическую музыку

Участникам, занявшим первые места, вручили кубки, призерам –медали и дипломы, а всем участникам – электронные сертификаты.

Мероприятие в очередной раз подтвердило: у отечественной инженерной школы — большое будущее. Здесь, в стенах «Кванториума», растут те, кто уже завтра будет разрабатывать передовые технологии и менять мир к лучшему.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что перед властями региона в прошлом году стояла задача внедрить технологии искусственного интеллекта максимально во все сферы.

«Дело в том, что Московская область огромна. Как ты можешь управлять большими системами, не имея показатель, не применяя современный менеджмент? И искусственный интеллект — это лишь следующая история про технологии. Сначала мы все оцифровали — сколько работает МРТ, как учится ребенок, как записаться к врачу. Эта оцифровка дала нам большие данные. И эти большие данные человек не в состоянии обрабатывать», — сказал Воробьев.