В Королеве завершили муниципальный этап школьной лиги

Муниципальный этап школьной лиги завершился 26 марта в Королеве. В соревнованиях участвовали 14 образовательных учреждений и более 550 школьников, победители представят город на региональном этапе с 4 апреля, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

На протяжении нескольких месяцев школьники соревновались в футзале, волейболе, баскетболе 3х3 и шахматах. Дополнительно прошли турнир по шашкам и мастер-класс по киберспорту, который провел амбассадор Королевской школьной лиги Федор Земсков.

По итогам муниципального этапа определены команды, которые выступят на региональном этапе Единой школьной лиги Подмосковья. В шахматах Королев представит лицей научно-инженерного профиля. В баскетболе сыграют команды гимназии № 11 (девушки) и школы № 20 (юноши). В волейболе выступят гимназия № 3 им. Л.П. Данилиной (девушки) и школа № 2 им. М.Ф. Тихонова (юноши), в футзале — гимназия № 17.

«Впереди у наших ребят много ярких игр, сильных выступлений и новых побед. Желаю вам не останавливаться на достигнутом и продолжать стремиться к новым вершинам!» —

Александр Балакирев передал слова поддержки от главы города Игоря Трифонова и поздравил участников с завершением этапа.

Проект Единой школьной лиги запустили в Подмосковье в 2023 году. Его цель — объединить усилия городских округов для популяризации спорта и выявления талантливых спортсменов в образовательных учреждениях.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.