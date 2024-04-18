В Королеве стартовал финал областных соревнований «Белая ладья»

С 18 по 22 апреля в Королеве проходят финальные областные соревнования по шахматам «Белая ладья», передает пресс-служба администрации городского округа.

Участие в соревнованиях примут команды-победительницы II этапа от каждого муниципального образования Московской области, команда-победительница регионального этапа прошлого года, а также команды по решению тренерского совета федерации.

В этом году юные шахматисты будут не только отстаивать честь своих школ, но и прогуляются по самому большому наукограду России, осмотрят его достопримечательности и познакомятся с историей российской космонавтики.

В рамках дополнительной программы будут организованы экскурсии в центр управления полётами «Роскосмоса» и центр подготовки космонавтов в Звездном городке.

Соревнования пройдут по адресу: Королев, ул. Северная, д. 15Б, санаторий-профилакторий «Подлипки».

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