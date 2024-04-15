В Королеве прошел традиционный забег «Любовь и космос» в честь Дня космонавтики

14 апреля в Королеве собрались 1 750 спортсменов разного возраста из Московской области и столицы, чтобы поучаствовать в забеге «Любовь и космос», который проводится с 2017 года.

«Забеги имеют большую и яркую историю. В этом году можно увидеть большую спонсорскую поддержку нашего проекта: ценные подарки, медали каждому участнику, сувенирная продукция и многое другое. Спортсмены от 4 лет и старше пробежали дистанции 500 метров, 1, 5, 10 и 21 км. Церемония награждения проходила после каждого забега. В этом году помимо взрослых в забегах участвуют 350 детей», — рассказала организатор соревнований Мария Чернова.

Первыми вышли на старт дети 10-11 лет из группы «Метеоры». Им предстояло преодолеть один километр. После команды стартера юные спортсмены устремились по общественному пространству мимо памятника «Звездные люди Земли» Юрию Гагарину и Сергею Королеву. Ребята делали круг и возвращались к финишу. Дальше на старт вышли «Кометы» и тоже пробежали один километр. Самой быстрой «кометой» среди мальчиков стал Платон Бакланов из Пушкино.

Самой возрастной участнице на дистанции 5 км исполнилось 90 лет. Ей стала Клара Богатова из Климовска.

«Я начала заниматься бегом в 69 лет, увидела у подъезда информацию о Клубе любителей бега. Теперь мне 90. Не могу остановиться, бегу и бегу. Тренируюсь каждый день, а один раз в неделю пробегаю 10 километров», — поделилась Клара Богатова.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.