сегодня в 18:51

В Королеве прошел открытый турнир по плаванию

13 сентября в водно-спортивном комплексе «Вымпел» прошел открытый турнир по плаванию на Кубок главы городского округа Королев. В соревнованиях приняли участие более 400 пловцов, представлявших разные возрастные группы — от пятилетних воспитанников детских садов до пенсионеров, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

На Кубке выступили команды Москвы, Домодедова, Александрова, Балашихи, Дмитрова, Долгопрудного, Нижнего Ломова, Мытищ, Фрязино, Ивантеевки, Пушкина, Щелково и Сергиева Посада. На турнире Королев представили предприятия: ПАО РКК «Энергия», АО НПО ИТ, АО ЦНИИМАШ, АО «Композит», 4 ЦНИИ Минобороны РФ, а также воспитанники спортивных школ и секций города.

В торжественном открытие турнира принял участие первый заместитель главы города Ильи Конышев, который пожелал всем участникам успешных выступлений и хорошего настроения.

В течение дня было разыграно 216 комплектов наград. Атмосферу соревнования подогревала яркая борьба на каждой дистанции, где зрители смогли увидеть впечатляющие результаты и преодоление собственных рубежей.

Среди мужчин обладателями Кубка Главы Королева стали:

Александр Устинов (Королев); Максим Пешеходько (СШОР Королев); Алексей Гуськов (СШ Сергиев Посад).

Среди женщин:

Мария Катасонова («Школа плавания Время первых»);

Анна Грязнова (СШОР «Москвич»);

Варвара Фомина (СШОР Королев).

Помимо Кубков, медалисты и лауреаты были награждены грамотами и памятными подарками от федерации плавания Королева.

Турнир наглядно продемонстрировал высокую заинтересованность горожан в занятиях спортом и создал отличную основу для развития массовых занятий плаванием в городе.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.