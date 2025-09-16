В Королеве прошел открытый турнир по плаванию
Фото - © Комитет ФКСиТ г.о. Королёв
13 сентября в водно-спортивном комплексе «Вымпел» прошел открытый турнир по плаванию на Кубок главы городского округа Королев. В соревнованиях приняли участие более 400 пловцов, представлявших разные возрастные группы — от пятилетних воспитанников детских садов до пенсионеров, сообщает пресс-служба администрации горокруга.
На Кубке выступили команды Москвы, Домодедова, Александрова, Балашихи, Дмитрова, Долгопрудного, Нижнего Ломова, Мытищ, Фрязино, Ивантеевки, Пушкина, Щелково и Сергиева Посада. На турнире Королев представили предприятия: ПАО РКК «Энергия», АО НПО ИТ, АО ЦНИИМАШ, АО «Композит», 4 ЦНИИ Минобороны РФ, а также воспитанники спортивных школ и секций города.
В торжественном открытие турнира принял участие первый заместитель главы города Ильи Конышев, который пожелал всем участникам успешных выступлений и хорошего настроения.
В течение дня было разыграно 216 комплектов наград. Атмосферу соревнования подогревала яркая борьба на каждой дистанции, где зрители смогли увидеть впечатляющие результаты и преодоление собственных рубежей.
Среди мужчин обладателями Кубка Главы Королева стали:
- Александр Устинов (Королев); Максим Пешеходько (СШОР Королев); Алексей Гуськов (СШ Сергиев Посад).
Среди женщин:
- Мария Катасонова («Школа плавания Время первых»);
- Анна Грязнова (СШОР «Москвич»);
- Варвара Фомина (СШОР Королев).
Помимо Кубков, медалисты и лауреаты были награждены грамотами и памятными подарками от федерации плавания Королева.
Турнир наглядно продемонстрировал высокую заинтересованность горожан в занятиях спортом и создал отличную основу для развития массовых занятий плаванием в городе.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.
Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.